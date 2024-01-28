



Пелоси: протесты сторонников прекращения огня в Газе связаны с Россией

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в программе CNN "Положение дел", что призывы к прекращению огня в Газе выгодны России.



По словам Пелоси, хотя США должны сделать все возможное, чтобы "попытаться прекратить страдания в Газе", она не считает, что прекращение огня - это правильный путь к этому.



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"Они призывают к прекращению огня - это послание господина Путина", - говорит она. "Не заблуждайтесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть. То же самое с Украиной".



"Я думаю, что некоторые из этих протестов спонтанны, органичны и искренни, - говорит она о палестинских и антиизраильских протестах, прокатившихся по США с октября, - но некоторые, я думаю, связаны с Россией, и я говорю это, изучая ситуацию в течение долгого времени".



Пелоси добавляет, что, по ее мнению, ФБР должно расследовать причины протестов и то, откуда они взялись.

