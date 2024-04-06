



Пелоси присоединилась к призыву к Байдену остановить поставки оружия в Израиль



Несколько десятков членов Конгресса от Демократической партии, в том числе бывшая спикер Нэнси Пелоси, направили письмо президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом прекратить поставки оружия в Израиль после удара в Газе по сотрудникам продовольственной организации World Central Kitchen.



"В свете этого инцидента мы настоятельно призываем вас пересмотреть свое недавнее решение разрешить передачу нового пакета вооружений Израилю и приостановить эту и любые будущие поставки наступательных вооружений до тех пор, пока не будет завершено полное расследование авиаудара", - сказано в письме.



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Демократы призвали также приостановить эти поставки, если Израиль "не сможет в достаточной степени" смягчить ущерб гражданским в Газе или ограничит транспортировку и доставку гумпомощи. Также они призвали администрацию Байдена провести тщательное расследование авиаудара по гумконвою.