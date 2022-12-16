



Палата представителей США приняла закон о независимости Пуэрто-Рико

Движение Пуэрто-Рико за самоуправление получило поддержку в четверг в Палате представителей США, которая приняла законопроект о референдуме по трем возможным вариантам будущего.



В Законе о статусе Пуэрто-Рико изложены условия обязательного референдума по трем вариантам: полная независимость, государственность США или суверенитет с формальной ассоциацией с США, подобно Маршалловым островам и Микронезии.



Представитель Демократической партии Рауль Грихальва, первоначальный автор законопроекта, заявил, что независимо от того, получит ли эта мера поддержку в Сенате или нет, она все равно создаст "важный исторический прецедент" для Пуэрто-Рико.



"Законодательство говорит людям в Пуэрто-Рико, нашим согражданам США, что эти выборы будут честными и последствия будут честными", — заявил Грихальва на слушаниях в комитете Палаты представителей в среду вечером.



Мера была принята в Палате представителей 233 голосами против 219.



Республиканцы выступили против законопроекта, потому что он не предлагал возможности сохранения статус-кво.

Карибский остров в настоящее время является территорией США, жители которой являются гражданами США, но не имеют права голоса в Конгрессе и не могут голосовать на президентских выборах.