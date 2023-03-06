



"Одна голова гидры": в Вашингтоне растет сопротивление запрету TikTok

Все большее число групп, выступающих за гражданские свободы и цифровые права, выступают против призывов запретить TikTok в Соединенных Штатах, усиливая новое сопротивление этим нарастающим усилиям государственных чиновников.



Противники запрета утверждают, что предлагаемые жесткие меры в отношении TikTok нарушают права пользователей на самовыражение в Интернете и отвлекут от более широких дебатов о конфиденциальности данных.



Растущее протестное движение резко контрастирует с большей частью дебатов в Вашингтоне, где критики настаивали на запрете из-за утверждений о том, что TikTok представляет серьезную угрозу безопасности из-за его базирующейся в Пекине материнской компании ByteDance.



Конгресс сделал свой самый большой шаг к этой цели в среду, когда Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, выдвинула законопроект, облегчающий президенту Байдену ввести запрет на приложение по всей стране.



Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей утверждали, что эта мера защитит американцев от потенциальной слежки со стороны китайского правительства.



Теперь эти усилия наталкиваются на новую оппозицию со стороны защитников TikTok, которые утверждают, что призывы к запрету в лучшем случае ошибочны, а в худшем - неконституционны.



Во вторник Американский союз гражданских свобод (ACLU) запустил онлайн-петицию, призывающую законодателей отказаться от своих предложений о запрете TikTok. В тексте петиции говорится, что это "нарушит права миллионов американцев, которые ежедневно используют приложение для самовыражения, закрепленные в Первой поправке".



Ряд видных защитников гражданских свобод и цифровых прав заявили, что они разделяют опасения ACLU по поводу того, что запрет нарушит права пользователей на свободу слова.



В среду группа по защите цифровых прав "Борьба за будущее" запустила отдельную онлайн-кампанию #DontBanTikTok.



"Да, нас беспокоит, что китайское правительство может получить доступ к данным, которые собирает TikTok. Но TikTok — это всего лишь одна голова гидры", — говорится в петиции группы.



Группа заявила, что вместо этого призывает законодателей "отнестись серьезно" к своим переговорам о законодательстве о конфиденциальности данных и других ограничениях для технологической отрасли.



"Нам не нужно больше раздувать проблему TikTok: нам нужны строгие законы о конфиденциальности и прозрачности, а также антимонопольные меры, чтобы разрушить компании, разбогатевшие на своих империях данных", — написала группа.