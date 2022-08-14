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На пути к выздоровлению: новые данные о пострадавшем писателе Салмане Рушди
14.08.2022 18:28 Алина Груднева

На пути к выздоровлению: новые данные о пострадавшем писателе Салмане Рушди

Пострадавший в результате нападения в Нью-Йорке писатель Салман Рушди находится на "правильном пути" к выздоровлению.

 
Об этом в воскресенье, 14 августа, после новости о том, что он отключен от ИВЛ и может разговаривать, сообщил его агент Эндрю Уайли.
 
Он подчеркнул, что выздоровление Рушди будет длительным процессом. 
 
У 75-летнего писателя повреждены печень, нервы в руке и глазу. Вероятно, он лишится одного глаза. 

Напомним, на Рушди напали во время литературного мероприятия в Нью-Йорке. Его пырнули несколько раз ножом. Подозреваемый, сторонник КСИР, отрицает свою вину.

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