



На праймериз в штате Нью-Гэмпшир побеждают Байден и Трамп

Во вторник Дональд Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире, в то время как Джо Байден стал победителем на праймериз Демократической партии, подтверждая свою кандидатуру на выборах.



Триумф бывшего президента усиливает перспективы его реванша с Джо Байденом в ноябре. Главная конкурентка Трампа, Никки Хейли, заняла второе место.



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Байден не проводил активной кампании в Нью-Гемпшире и даже не включался в избирательные бюллетени после того, как этот штат проигнорировал новые правила партии, предпочтя провести свои праймериз раньше Южной Каролины.



"Нью-Гемпшир – первый в стране. Он не последний в стране, – отметила Хейли, обращаясь к своим сторонникам вечером во вторник. – Эта гонка далека от завершения. Перед нами много штатов, следующим из которых будет мой любимый – Южная Каролина".



К слову, Агентство Associated Press также назвало президента Байдена победителем праймериз Демократической партии в этом штате.





скриншот CNN