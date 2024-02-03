



Молодые избиратели называют Байдена "Геноцидом Джо"

Бывший сотрудник Обамы Ван Джонс предупредил, что Байдену предстоит "проделать огромную работу", пытаясь вернуть доверие молодых избирателей, арабов и мусульман, которые возражают против его поддержки Израиля в войне Газе.



Президент Байден столкнулся с предвыборным бунтом среди арабских и мусульманских избирателей в Мичигане, которые возмущены его постоянной поддержкой Израиля, а некоторые даже обвиняют его в содействии геноциду. Арабские американцы, проживающие в Мичигане, традиционно были надежными демократами, и в 2020 году Байден получил более 75% голосов в городе Дирборн, где проживает большинство арабов. Однако сейчас эта группа избирателей находится под угрозой: некоторые члены общины начали кампанию "Отказаться от Байдена" в знак протеста против его действий в связи с ответной войной Израиля в Газе.



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В вечернем выпуске программы Эрин Бернетт OutFront на CNN большое внимание было уделено попыткам Байдена вернуть доверие арабских американских избирателей путем личного посещения Мичигана. В нем приняли участие студенты, которые будут голосовать впервые, а также бывший организатор кампании Байдена, который заявил, что больше не будет голосовать за президента, считая его соучастником гибели палестинцев.



На вопрос, не беспокоит ли его, не поможет ли такой шаг переизбрать бывшего президента Дональда Трампа, бывший сотрудник предвыборного штаба Байдена ответил: "Скорее всего, поможет". "Мы видели четыре года Трампа и четыре года Байдена, и люди не видят разницы между президентами".

