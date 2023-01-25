



Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Google

Министерство юстиции США и восемь штатов во вторник подали антимонопольный иск против Google, стремясь разрушить его предполагаемую монополию на всю экосистему онлайн-рекламы как вредное бремя для рекламодателей, потребителей и даже правительства США.



Правительство утверждает в иске, что Google стремится "нейтрализовать или устранить" конкурентов на рынке онлайн-рекламы посредством приобретений и заставить рекламодателей использовать свои продукты, затруднив использование предложений конкурентов. Это новая попытка США обуздать крупные технологические компании, которые в последние полтора десятилетия демонстрировали неудержимый рост.



"Монополии угрожают свободным и справедливым рынкам, на которых основана наша экономика. Они подавляют инновации, наносят ущерб производителям и работникам и увеличивают расходы для потребителей", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд на пресс-конференции во вторник.



В течение 15 лет, по словам Гарланда, Google "проводил курс антиконкурентного поведения", который тормозил развитие конкурирующих технологий и манипулировал механикой онлайн-аукционов рекламы, чтобы заставить рекламодателей и издателей использовать его инструменты. При этом, добавил он, Google "занимался запретительным поведением", которое "значительно ослабило", если не уничтожило, конкуренцию в индустрии рекламных технологий.



Судебный иск, поданный правительством против Google, обвиняет компанию в незаконной монополизации способов показа рекламы в Интернете путем исключения конкурентов. Менеджер объявлений Google позволяет крупным издателям, имеющим значительный объем прямых продаж, управлять своей рекламой. Между тем, биржа рекламы представляет собой рынок в режиме реального времени для покупки и продажи медийной онлайн-рекламы.



Гарланд сказал, что Google контролирует технологию, используемую большинством крупных издателей веб-сайтов для продажи рекламных площадей, а также крупнейшую биржу рекламы, которая объединяет издателей и рекламодателей при продаже рекламных площадей. В результате, добавил он, "создатели веб-сайтов зарабатывают меньше, а рекламодатели платят больше".



Иск, поданный в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, требует, чтобы Google отказался от бизнеса покупателей, продавцов и аукционистов цифровой медийной рекламы, оставив поиск — его основной бизнес — и другие продукты и услуги, включая YouTube, Gmail и облачные сервисы.



На цифровую рекламу в настоящее время приходится около 80% доходов Google, и в целом она поддерживает другие, менее прибыльные начинания. Но Google, наряду с материнской компанией Facebook, Meta, в последние годы столкнулась с сокращением своей доли рынка, поскольку более мелкие конкуренты захватили большую часть рынка онлайн-рекламы. Кроме того, общий рынок онлайн-рекламы остывает, поскольку рекламодатели сокращают расходы и готовятся к потенциальной рецессии.



Alphabet, материнская компания Google, заявила, что иск "удваивает ошибочный аргумент, который замедлит инновации, повысит плату за рекламу и затруднит рост тысяч малых предприятий и издателей".



Судебный процесс во вторник, по сути, связывает администрацию Байдена и новые штаты с 35 штатами и округом Колумбия, которые подали в суд на Google в декабре 2020 года по тем же самым вопросам.



В иске участвуют штаты Калифорния, Вирджиния, Коннектикут, Колорадо, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд и Теннесси.

