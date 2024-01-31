



Марк Цукерберг извинился перед семьями, пострадавшим от оскорблений в соцсетях

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг извинился перед семьями детей, пострадавших от оскорблений на платформах социальных сетей. Он сделал это во время слушаний в судебном комитете Сената в среду, 31 января.



"Я сожалею обо всем, через что вы все прошли", - сказал Цукерберг, обращаясь к членам аудитории, которые держали в руках фотографии своих близких. "Никто не должен пройти через то, что пережили ваши семьи. Именно поэтому мы вложили столько средств и собираемся продолжать лидирующие в отрасли усилия, чтобы убедиться, что никому не придется пройти через то, что выпало на долю ваших семей".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Извинения генерального директора Meta прозвучали после напряженного допроса сенатора Джоша Хоули, республиканца от штата Миссури. Хоули неоднократно спрашивал Цукерберга, планирует ли он выплатить или уже выплатил компенсацию тем, кто пострадал в социальных сетях, и их семьям.



"Сегодня здесь присутствуют семьи жертв", - сказал Хоули. "Вы извинились перед жертвами? Не хотите ли вы сделать это сейчас? Они здесь, вы на национальном телевидении. Не хотите ли вы сейчас извиниться перед жертвами, которым был причинен вред... Не хотите ли вы извиниться за то, что вы сделали с этими хорошими людьми? "



"Вы ничего не сделали, чтобы помочь им", - продолжил мистер Хоули после извинений генерального директора. "Вы ничего не сделали, чтобы компенсировать им ущерб, вы ничего не сделали, чтобы исправить ситуацию. Вы могли бы сделать это сегодня здесь, и вы должны это сделать".

