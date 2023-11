Хаос на пропалестинской демонстрации в Нью-Йорке: есть задержанные

В Нью-Йорке на пропалестинской акции протеста вспыхнули ожесточенные столкновения между поклонниками "Палестины" и полицейскими.



Сотни протестующих штурмовали паром Стейтен-Айленд, из-за чего тот прекратил работать примерно на час.



По меньшей мере шесть человек, в том числе 15-летний подросток, были арестованы. Они попытались оставить "кровавые" отпечатки рук на окнах и лобовом стекле припаркованного рядом автобуса.



Первым в наручники облачили молодого человека. Остальные демонстранты из-за этого пришли в ярость и напали на полицейских.

"I want him!" - Officer shouted as Pro-Palestine protesters and police clashed following an arrest of a demonstrator in Staten Island

A tale of two rallies.



In DC, over 200,000 peaceful and pleasant pro-Israel people came to rally for Israel and the hostages.



In the meantime, chaos erupted after NYPD arrested one Palestinian supporter as the Staten Island pro-Palestinian protest was ending. The crowd chased