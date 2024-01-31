



ФБР утверждает, что китайские хакеры могут "посеять хаос" в американских сетях

Хакеры, связанные с китайским правительством, нацелились на критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов, готовясь нанести "реальный ущерб" американцам, заявил директор ФБР Кристофер Врэй, выступая перед членами Палаты представителей.



Водоочистные сооружения, электросети, нефте- и газопроводы и транспортные узлы - вот цели спонсируемых государством хакерских операций, которым уделяется "слишком мало внимания со стороны общественности", - заявит в среду Рэй, выступая перед членами комитета Палаты представителей по вопросам конкуренции с Китаем.



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"Китайские хакеры занимают позиции в американской инфраструктуре, готовясь посеять хаос и нанести реальный ущерб американским гражданам и общинам, если или когда Китай решит, что пришло время нанести удар", - сказал Рэй членам комиссии, согласно части его доклада, опубликованного ФБР.

