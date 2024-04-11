



ФБР: После атаки ИГИЛ в Москве аналогичное может случиться и в США

Директор ФБР Кристофер Рэй собирается сообщить Конгрессу, что никогда в его карьере угрозы общественной и национальной безопасности не были столь значительными.



ФБР обеспокоено возможностью организованного нападения в США, подобного теракту в российском “Крокус-холле”, сообщил директор бюро Палате представителей панель в четверг.



“Оглядываясь назад на свою карьеру в правоохранительных органах, мне было бы трудно представить себе время, когда так много угроз нашей общественной и национальной безопасности были настолько повышены одновременно”, — планирует рассказать законодателям Кристофер Рэй во время бюджетное слушание. “Но это так, поскольку я сижу здесь сегодня”.



Рэй также планирует оказать давление на законодателей, чтобы они возобновили американскую программу наблюдения, срок действия которой истекает в этом месяце, называя ее незаменимым инструментом против противников США. Скромный пересмотр этой программы был заблокирован Палатой представителей в среду на фоне опасений членов обеих партий, что он не зашел достаточно далеко в ограничении полномочий правительства по надзору.



“Это имеет решающее значение для обеспечения безопасности нашей страны, и мы переживаем кризис”, – планирует сообщить законодателям Рэй.

