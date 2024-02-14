



Блинкен: не остановимся, пока не вернем удерживаемых в РФ за "шпионаж"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в РФ американцем, бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, которого обвинили в "шпионаже".



"Мы каждый день прилагаем активные усилия по возвращению Пола домой", - сообщил Блинкен.



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По его словам, работа будет продолжаться до тех пор, пока Уилан, журналист Эван Гершкович и другие американцы, которых незаконно удерживают в РФ, не вернутся домой.



Уилана задержали в России 28 декабря 2018 года. Приговор ему вынесли летом 2020 года. Репортер The Wall Street Journal Гершкович был схвачен ФСБ 29 марта 2023 года. Оба обвиняются в "шпионаже".

