Новости » Новости США
Белый дом резко ответил на "пожелания" Путина: не вмешивайся
15.02.2024 20:11 Алина Груднева

Белый дом резко ответил на "пожелания" Путина: не вмешивайся

Президент России Владимир Путин должен не вмешиваться в президентские выборы в США, запланированные на осень 2024 года.

По данным Sky News, такой совет ему дал пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Господин Путин не должен вмешиваться в американские выборы", - сказал он.

Соответствующий комментарий последовал за словами Путина о том, что он хотел бы видеть на посту президента США Джо Байдена, поскольку тот является "более прогнозируемым", чем Трамп.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы