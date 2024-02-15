



Белый дом резко ответил на "пожелания" Путина: не вмешивайся

Президент России Владимир Путин должен не вмешиваться в президентские выборы в США, запланированные на осень 2024 года.



По данным Sky News, такой совет ему дал пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.



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"Господин Путин не должен вмешиваться в американские выборы", - сказал он.



Соответствующий комментарий последовал за словами Путина о том, что он хотел бы видеть на посту президента США Джо Байдена, поскольку тот является "более прогнозируемым", чем Трамп.