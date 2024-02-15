



Путин ответил, каким будет лучший итог выборов в США для России

Для России лучше, чтобы на предстоящих президентских выборах в США победил Джо Байден, а не Дональд Трамп.



Такое заявление в интервью ВГТРК сделал президент РФ Владимир Путин.



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"Байден лучше. Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин.



По его словам, сообщения о плохой памяти у Байдена, которые распространяются после скандального отчета спецпрокурора, который закрыл расследование по делу о секретных документах, связаны с предвыборной кампанией.



"Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. Я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну… Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень", - отшутился он.