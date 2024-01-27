



Байден прокомментировал напряженность на американской границе

Президент США Джо Байден готов закрыть южную границу с Мексикой, если начнется серьезный кризис с мигрантами.



По данным Белого дома, он призвал законодателей принять соответствующий законопроект.



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"Вот уже несколько недель моя команда этим занимается. Работаем круглосуточно. То, что было согласовано, могло бы - если был бы принят закон - стать самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был", - пояснил Байден.



Американский лидер призвал Конгресс предоставить финансирование для защиты границы с Мексикой.



"Обеспечение безопасности границы с помощью этих переговоров - победа для Америки. Для всех, кто требует усиления контроля, это способ сделать это. Если вы серьезно относитесь к кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу", - добавил Байден.



Напомним, что в Техас несколько штатов отправили подразделения Нацгвардии для защиты границы с Мексикой. Губернатор Техаса объявил, что готов к конфликту с федеральными властями, если те попытаются заставить остановиться.