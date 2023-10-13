



Байден приказал усилить меры безопасности в дипмиссиях Израиля

Президент США Джо Байден распорядился усилить меры безопасности для еврейской и мусульманской общин, а также в восьми дипломатических миссиях Израиля в стране.



Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.



Такое указ Байден издал по итогам совещания с советниками по вопросам внутренней безопасности. По словам Кирби, разведывательных данных о конкретных угрозах со стороны ХАМАС израильской дипмиссии пока что нет.



Ранее аналогичные меры были предприняты в Индии. Ранее 13 октября уже было совершено несколько атак. В Пекине вооруженный ножом террорист ранил сотрудника израильского посольства. Во Франции чеченец с криками "Аллаху Акбар" зарезал школьного учителя и ранил еще нескольких человек. Все это происходит в рамках объявленного ХАМАСом "Дня гнева".

