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Индия усилила безопасность дипучреждений Израиля
13.10.2023 14:29 Алина Груднева

Индия усилила безопасность дипучреждений Израиля

В Индии усилены меры безопасности всех дипломатических миссий Израиля.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Израильское посольство в Индии неоднократно за последние годы в такие моменты подвергалось нападениям.

Накануне министерство иностранных дел Израиля и совет национальной безопасности, наряду с ШАБАКом, призвали все дипмиссии Израиля по всему миру повысить уровень террористической угрозы до максимального.

Соответствующие меры предприняты на фоне того, что в пятницу, 13 октября, по всему миру проходит "День гнева" в поддержку ХАМАСа.

Сегодня уже было совершено несколько атак. В Пекине вооруженный ножом террорист ранил сотрудника израильского посольства. Во Франции чеченец с криками "Аллаху Акбар" зарезал школьного учителя и ранил еще нескольких человек.

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