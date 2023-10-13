



Индия усилила безопасность дипучреждений Израиля

В Индии усилены меры безопасности всех дипломатических миссий Израиля.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Израильское посольство в Индии неоднократно за последние годы в такие моменты подвергалось нападениям.



Накануне министерство иностранных дел Израиля и совет национальной безопасности, наряду с ШАБАКом, призвали все дипмиссии Израиля по всему миру повысить уровень террористической угрозы до максимального.



Соответствующие меры предприняты на фоне того, что в пятницу, 13 октября, по всему миру проходит "День гнева" в поддержку ХАМАСа.



Сегодня уже было совершено несколько атак. В Пекине вооруженный ножом террорист ранил сотрудника израильского посольства. Во Франции чеченец с криками "Аллаху Акбар" зарезал школьного учителя и ранил еще нескольких человек.