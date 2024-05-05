



Аргентина и Испания обменялись "колкостями" на высшем уровне

Мадрид и Буэнос-Айрес обменялись колкостями после того, как министр транспорта Испании Оскар Пуэнте предположил, что президент Аргентины Хавьер Милей употребляет наркотики.



Пуэнте во время панельной дискуссии в Саламанке предположил, что Милей употреблял "вещества" во время прошлогодней избирательной кампании.



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Офис Милея после этого опубликовал заявление, в котором осудил эти высказывания, а также высказался насчет премьер-

министра Испании Педро Санчеса.



Он обвинил Санчеса в том, что он "ставит под угрозу испанских женщин, допуская нелегальную иммиграцию" и подрывая целостность Испании, заключая сделки с сепаратистами, в то время как его левая политика принесла "смерть и нищету".



Это вызвало упрек со стороны МИД Испании, заявившего, что термины, использованные в заявлении Аргентины, "не соответствуют отношениям между двумя братскими странами и народами".



После избрания Милея, правого популиста, пришедшего к власти в декабре, отношения между Аргентиной и Испанией, которыми управляет левая коалиция во главе с Социалистической партией Санчеса, значительно охладились.

