



В Финляндии запустят массовое производство взрывчатки

В Финляндии построят завод для запуска массового производства взрывчатки.



По данным информационного агентства Yle, об этом сообщил министр обороны страны Антти Хаккянен.



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По его словам, потребность во взрывчатке для производства оружия резко возросла из-за войны в Украине.



"Нужно гораздо больше производства взрывчатки. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом", - отметил министр.



Хаккянен добавил, что ведутся переговоры с частными инвесторами и оборонно-промышленным комплексом.



"Игроки рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае, государство имеет сильную контрольную роль в этом вопросе", - пояснил он.