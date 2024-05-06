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Названа основная цель диверсий РФ в странах Европы
06.05.2024 08:20 Алина Груднева

Названа основная цель диверсий РФ в странах Европы

Российские диверсии в европейских странах нацелены на ослабление западной поддержки Украины.

По данным информационного агентства Укринформ, такое мнение выразил заместитель руководителя Полиции безопасности Финляндии (Supo) Теэму Турунен.

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"Особый интерес России связан с поддержкой Украины. Не Финляндия интересует Россию, а единство Запада в поддержке Украины", - отметил он.

По словам Турунена, россияне сосредоточились на организации и логистике помощи для Украины.

"Финляндия и другие западные страны в России классифицированы как "недружественные или враждебные" государства, в таком случае в арсенале России присутствуют разнообразные вредительства и устрашения", - добавил Турунен.

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