



Названа основная цель диверсий РФ в странах Европы

Российские диверсии в европейских странах нацелены на ослабление западной поддержки Украины.



По данным информационного агентства Укринформ, такое мнение выразил заместитель руководителя Полиции безопасности Финляндии (Supo) Теэму Турунен.



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"Особый интерес России связан с поддержкой Украины. Не Финляндия интересует Россию, а единство Запада в поддержке Украины", - отметил он.



По словам Турунена, россияне сосредоточились на организации и логистике помощи для Украины.



"Финляндия и другие западные страны в России классифицированы как "недружественные или враждебные" государства, в таком случае в арсенале России присутствуют разнообразные вредительства и устрашения", - добавил Турунен.