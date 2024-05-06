



Грузии напомнили, кто пытается втянуть страну в войну

Россия пытается втянуть Грузию в войну, а не западные страны.



По данным "Голос Америки", такое заявление сделал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен.



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"Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии. Продолжаются похищения, а кое-где и убийства граждан Грузии", - сказал он.



По словам О'Брайена, правительство Грузии приняло мудрое решение, не разрешив России блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию.



"Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", - добавил он.