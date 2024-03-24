Байден подписал согласованный в последний момент бюджет
Президент США Джо Байден подписал одобренный в последний момент Сенатом законопроект о финансировании правительства.
В частности, ранее был одобрен проект бюджета на 1,2 трлн долларов, который помог в очередной раз избежать шатдауна.
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Американский лидер подчеркнул, что это соглашение является компромиссным, потому ни одна из сторона не получила всего, чего хотела.
Байден также в очередной раз обратился к Палате представителей с требованием одобрить законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
"Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании", - отметил он.