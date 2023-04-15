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Байден объявит об участии в выборах - Reuters
15.04.2023 10:55 Ирина Демьянова

Байден объявит об участии в выборах - Reuters

Действующий президент США Джо Байден заявил, что скоро объявит о своем решении выдвигаться на второй президентский срок в 2024 году. Об этом в пятницу сообщило агентство  Reuters.

По словам Байдена, он уже говорил, что планирует баллотироваться вновь.

"Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план - баллотироваться вновь", - сказал действующий президент США.

Напомним, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 

 

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