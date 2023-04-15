



Байден объявит об участии в выборах - Reuters

Действующий президент США Джо Байден заявил, что скоро объявит о своем решении выдвигаться на второй президентский срок в 2024 году. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.



По словам Байдена, он уже говорил, что планирует баллотироваться вновь.



"Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план - баллотироваться вновь", - сказал действующий президент США.



Напомним, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.



