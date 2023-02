Агентство Reuters получило премию Джорджа Полка за журналистское расследование

Группа репортеров Reuters в понедельник получила премию Джорджа Полка за отчеты, раскрывающие широкое использование детского труда поставщиками Hyundai Motor Co в американском штате Алабама.



Серия историй "Без документов и несовершеннолетние" вызвала как минимум 10 расследований со стороны властей США и Алабамы в отношении поставщиков Hyundai и дочернего бренда Kia. Расследование велось более года журналистами Джошуа Шнайером, Микой Розенберг, Кристиной Кук и еще несколькими их коллегами.



Жюри премии заявило, что Reuters "вызвало повышенное внимание со стороны федеральных агентств и агентств штата и заставило Hyundai потребовать большей ответственности от своих поставщиков".



Признание, являющееся одной из высших наград в области журналистики США, присуждается Университетом Лонг-Айленда и подчеркивает важность журналистских расследований в общественных интересах.



В серии подробных репортажей и эксклюзивов репортеры показали, что дети-мигранты в возрасте 12 лет работали на опасных заводах в Алабаме, производя детали для корейских автопроизводителей.



После того, как в июле 2022 года агентство Reuters сообщило об использовании детского труда на заводе-изготовителе запчастей, контрольный пакет акций которого принадлежит Hyundai, федеральные власти и власти штата нашли и спасли несовершеннолетних от другого поставщика Hyundai и оштрафовали эту компанию и одного из ее подрядчиков.



Истории привели к тому, что в этом месяце группа из 33 членов Конгресса призвала министра труда США добиваться строгих наказаний против тех, кто несет ответственность за наем несовершеннолетних работников. Также в феврале сама Hyundai заявила, что ведет переговоры с Министерством труда, чтобы решить проблемы, связанные с детским трудом.



Чтобы раскрыть нарушения, агентство Reuters сообщало об иммигрантских общинах с низким доходом по всей Алабаме. Репортеры взяли интервью у семей мигрантов, пасторов, социальных работников, полиции и школьных чиновников, а также побеседовали с более чем 100 фабричными рабочими.



Среди других лауреатов премии Полка в понедельник были The New York Times, удостоенная чести за освещение войны в Украине, и Politico за эксклюзивное освещение проекта решения Верховного суда США, которое отменило многолетний прецедент в отношении права на аборт.