



Трамп "не даст Украине ни копейки", пока Европа не уровняет счета

При президентстве Джо Байдена и двухпартийном Конгрессе США направили Украине более 100 млрд долл военной помощи. Однако кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае свое победы на выборах "не даст Украине ни копейки", пока…



"Я не буду давать (деньги Украине – ред.), пока Европа не начнет выравнивать счет (выделенной помощи – ред.)", – заявил он в интервью журналу Time.



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Он заметил, что вторжение России в Украину нанесло больше вреда самой Европе, чем США.



"Если Европа не собирается платить, почему мы (США – ред.) должны платить? Они (Европа – ред.) гораздо больше страдают. Между нами есть океан. А между ними его нет", – заявил Трамп.



Правда, кандидат в президенты США не вспомнил о том, что страны Евросоюза суммарно также выделили Украине более 100 млрд долл в качестве помощи.



Надо сказать, Трамп давно известен своей пророссийской позицией по отношению к Украине. Так, например, он неоднократно заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах, он одним звонком остановит президенту РФ Владимиру Путину остановит войну.