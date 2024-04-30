



Трамп оштрафован на 9000$ за разглашение информации по выплатам порнозвезде

Судья уголовного процесса по делу Дональда Трампа, оштрафовал бывшего президента США на 9000 долларов за заявления, которые, по его мнению, нарушили запрет на неразглашение информации по этому делу.



Приказ судьи Хуана Мерчана поступил в тот момент, когда судебный процесс над Трампом должен возобновиться в Нью-Йорке с показаниями банкира, знакомого со счетами, участвующими в предполагаемой схеме бывшего президента США по оказанию влияния на выборы 2016 года путем сокрытия сексуального скандала.



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Трамп, кандидат от республиканской партии на президентских выборах 2024 года, обвиняется в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплаты 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, у нее был с Трампом в 2006 году.



Трамп не признал себя виновным и отрицал, что занимался сексом с Дэниэлс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд.

