



В Колумбийском университете призвали избегать район, где захвачено здание

Руководство Колумбийского университета призвало студентов избегать района, где захвачено пропалестинскими демонстрантами здание Гамильтон-Холл.



Об этом сообщает израильское интернет-издание Ynet.



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В Колумбийском университете осудили захват одного из важнейших зданий на территории кампуса.



"Мы были здесь, недалеко от лагеря, когда все внезапно произошло. Мне кажется, что протестующие никуда не собираются уходить. Я видел, как люди открывали спальные мешки. Они намерены спать на лестнице у входа в здание", - сказал один из студентов в комментарии изданию.

