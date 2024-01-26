



1400 флагов выставлены в Беверли-Хиллз в память о жертвах 7 октября

Мэр города говорит, что выставка будет открыта в течение месяца, и приглашает общественность поразмышлять о людях, "матерях, отцах, детях, дочерях, которые были потеряны, гражданах мира, которые были убиты в тот день".



Поле из 1400 флагов Израиля, а также флагов 30 других стран было сделано в Беверли-Хиллз в память о жертвах массового убийства, совершенного ХАМАСом 7 октября на юге Израиля.



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Выставка будет открыта в течение месяца и является инициативой консульства Израиля в Лос-Анджелесе, городского совета Беверли-Хиллз и предпринимателя Дови Франсеса, и это первая подобная выставка в мире.



Она призвана продемонстрировать солидарность с жертвами злодеяний и подчеркнуть неизменную поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов.

Исраэль Бахар, генеральный консул в Тихоокеанском юго-западном регионе, сказал, что каждый флаг представляет национальность жертвы, показывая, что теракт 7 октября был глобальной трагедией.

