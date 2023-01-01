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В Петах Тикве открылся новый магазин Emporium
01.01.2023 10:13 Александр Черман

В Петах Тикве открылся новый магазин Emporium

Компания SBN, владеющая сетями Nautica, Timberland и Emporium продолжает расширяться и радовать покупателей все новыми магазинами. На этот раз компания объявила об открытии нового магазина сети премиум брендов EMPORIUM в Петах Тикве.



 Новый магазин расположен в элитном комплексе Ami Dan Town и занимает площадь 220 квадратных метров. 

Финансовые вложения компании в открытие нового отделения Emporium оцениваются примерно в 1 миллион шекелей.



 Это 15-й магазин сети Emporium, который открылся в Израиле и четвертый за 2022 год.

 Сеть Emporium предлагает покупателям широкий ассортимент одежды и аксессуаров для мужчин от международных брендов премиум-класса, таких как Timberland, Nautica, SCOTCH&SODA, Colombia, RALPH LAUREN, Hugo Boss, GANT PALLADIUM, LAVOSTE, CRAISER и многих других. 


 

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