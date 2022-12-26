В Ашдоде пройдет стендап баттл: людям без юмора вход воспрещен!
Юмор – это ремесло, и нелегкое. Испокон веков юмор позволял людям преодолевать невзгоды и давать оценку разнообразным явлениям в его жизни. Придворному шуту, как известно, было позволено даже критиковать саму власть. И пока часть монаршей свиты хохотала, другая ее часть – дрожала от ужаса, понимая против кого и чего направлены остроумные выпады паяца. Сатира всегда была сильнейшим инструментом сообщения важных общественных импульсов. Юмор помогал беззащитному и подбадривал отчаявшегося.
Пролетели столетия, мир изменился до неузнаваемости. Неизменным осталось лишь то, что юмор продолжает быть оружием, только теперь веселит народ на шут, а стендапер, юморист, сатирик, который в своих шутках остроумно препарирует окружающую нас реальность. Стендап – это разговор о жизни: от политики до быта.
Молодежь подтвердит: «да, в шоу-бизнесе есть крутые челы-стендаперы!». Представители старшего поколения спросят «кто-кто есть?». Для последних объясняем: стендаперы – это современные «райкины», «жванецкие», «хазановы», «арлазоровы», которые иногда с иронией, а иногда с сарказмом, рассуждают о том, что всех нас волнует. Раньше их называлии «артистами разговорного жанра», а теперь стендап-комиками или стендаперами. Существенная разница в том, что эстрадные артисты читали тексты, написанные профессиональными авторами, а современный стендап – это авторское высказывание со сцены.
Как правило, ребята выступают на небольших площадках, в ночных клубах и пабах, куда приходят любители жанра «стендап». Человек у микрофона в центре маленькой сцены делится с публикой своими наблюдениями за обществом, политикой, шоу-бизнесом. Он говорит о том, что близко лично ему, но в то же время понятно тысячам его сограждан. Публика ему отвечает своей реакцией, своими эмоциями. Если смотреть со стороны, то получается откровенный, даже в чем-то интимный разговор. Но вся эта «химия», как и в отношениях человеческих, возникает лишь при одном условии: все сказанное стендапером со сцены должно быть действительно остроумно.
К слову, в последние годы в Израиле интерес к стендапу растет стремительно. Отчасти это происходит за счет притока в страну свежей молодой аудитории и самих стендаперов. На различных площадках страны начали проходить целые стендап-баттлы, которые позволяют публике познакомиться с новыми талантливыми русскоговорящими комиками. Вы не знали?! Тогда, как говорилось в популярной рекламе, «мы идем к вам», но не со стиральным порошком, а с очень интересной и полезной информацией.
Уже в январе в Ашдоде на одной сцене соберутся 15 лучших молодых (никому нет и 60-ти) комиков со всего Израиля. Они будут состязаться в умении рассмешить публику, они будут сражаться за звание самого остроумного, самого харизматичного и самого алчного комика.
Вечер юмора запланирован на четверг, 19 января 2023 года, начнется он в 20:00, а проходить будет в Матнас Дюна-Юд Ашдод. Внимание, вести шоу будут Леонид Школьник и Константин Ронченко.
Знакомые лица? Еще бы! Леонид Школьник – продюсер, сценарист, ведущий юмористических и развлекательных телешоу. Автор и продюсер таких форматов, как «Смех без Правил», «Убойная лига», «Убойные ночи», «Где логика?». Сценарист телевизионных хитов «Соmedy Club», «Большая разница», «Ледниковый период», «Цирк со звездами» и многих других.
Константин Ронченко – один из самых видных КВН-щиков и стендап-комиков Израиля, ветеран движения «За все смешное», заслуженный медицинский работник, который занимается чем-то связанным с электрическими приборами и датчиками (точно не электрофорез, но что-то в этом роде). Никогда нелишне иметь под рукой человека, который ловко управляется с дефибриллятором.
Отдельного внимания заслуживает жюри Стендап Баттла. Конечно же (и в первую очередь), главный судья – это публика и ее реакция. И все же окончательное решение будут принимать профессионалы – знаковые фигуры стендапа.
Кто же это? До недавних пор состав судей держался в секрете. Карты раскрыли продюсеры проекта – Леонид Школьник и Марина Островская. Судейские кресла займут: один из самых первых и самых мощных комиков России Руслан Белый, самый именитый русскоязычный стендапер на Ближнем Востоке Илья Аксельрод, мэтр юмористического жанра Михаил Шац, а также магистр игры «Что? Где? Когда?» Елизавета Овдеенко, потому что стендап – это в первую очередь про мозги.
Ну круто же, согласитесь! Но и это не все. Организаторы Стендап Баттла позаботились, чтобы шоу было на все 200% остроумным, смешным и, конечно же, зрелищным. Последнего – зрелища – добавят судьи. Они пообщаются с комиками, прокомментируют их выступления, зададут им вопросы «о наболевшем», и только после этого будет назван победить Стендап Баттла, который, к слову, получит крупный денежный приз.
Кстати, проведение Стендап Баттла всецело поддержало и приветствовало руководство Ашдод. Так, в одном из интервью заместитель мэра города Шимон Кацнельсон заметил: "В Израиле так много талантливой молодёжи, и очень здорово, что и новые репатрианты к нам присоединяются. С удовольствием поддерживаю такие отличные проекты!"
Ну что, друзья, теперь вы понимаете, что это будет за вечер?! Грустить уж точно не придется! И если вы тот, кто не любит и не желает скучать, если вы тот, кто любит «годный» материал, если вы тот, кто получает кайф от остроумных шуток, заказывайте билеты на Стендап Баттл. Напомним, он состоится в четверг, 19 января 2023 года, в 20:00, в городе Ашдод (Матнас Дюна-Юд Ашдод).
Поспешите, свободные места быстро заполняются!
Заказать и купить билеты на это мега шоу можно в кассах «Браво», перейдя по ссылке ТУТ: https://bravo.israelinfo.co.il/announce/73705