



В Ашдоде пройдет стендап баттл: людям без юмора вход воспрещен!

Юмор – это ремесло, и нелегкое. Испокон веков юмор позволял людям преодолевать невзгоды и давать оценку разнообразным явлениям в его жизни. Придворному шуту, как известно, было позволено даже критиковать саму власть. И пока часть монаршей свиты хохотала, другая ее часть – дрожала от ужаса, понимая против кого и чего направлены остроумные выпады паяца. Сатира всегда была сильнейшим инструментом сообщения важных общественных импульсов. Юмор помогал беззащитному и подбадривал отчаявшегося.



Пролетели столетия, мир изменился до неузнаваемости. Неизменным осталось лишь то, что юмор продолжает быть оружием, только теперь веселит народ на шут, а стендапер, юморист, сатирик, который в своих шутках остроумно препарирует окружающую нас реальность. Стендап – это разговор о жизни: от политики до быта.



Молодежь подтвердит: «да, в шоу-бизнесе есть крутые челы-стендаперы!». Представители старшего поколения спросят «кто-кто есть?». Для последних объясняем: стендаперы – это современные «райкины», «жванецкие», «хазановы», «арлазоровы», которые иногда с иронией, а иногда с сарказмом, рассуждают о том, что всех нас волнует. Раньше их называлии «артистами разговорного жанра», а теперь стендап-комиками или стендаперами. Существенная разница в том, что эстрадные артисты читали тексты, написанные профессиональными авторами, а современный стендап – это авторское высказывание со сцены.



Как правило, ребята выступают на небольших площадках, в ночных клубах и пабах, куда приходят любители жанра «стендап». Человек у микрофона в центре маленькой сцены делится с публикой своими наблюдениями за обществом, политикой, шоу-бизнесом. Он говорит о том, что близко лично ему, но в то же время понятно тысячам его сограждан. Публика ему отвечает своей реакцией, своими эмоциями. Если смотреть со стороны, то получается откровенный, даже в чем-то интимный разговор. Но вся эта «химия», как и в отношениях человеческих, возникает лишь при одном условии: все сказанное стендапером со сцены должно быть действительно остроумно.



К слову, в последние годы в Израиле интерес к стендапу растет стремительно. Отчасти это происходит за счет притока в страну свежей молодой аудитории и самих стендаперов. На различных площадках страны начали проходить целые стендап-баттлы, которые позволяют публике познакомиться с новыми талантливыми русскоговорящими комиками. Вы не знали?! Тогда, как говорилось в популярной рекламе, «мы идем к вам», но не со стиральным порошком, а с очень интересной и полезной информацией.



Уже в январе в Ашдоде на одной сцене соберутся 15 лучших молодых (никому нет и 60-ти) комиков со всего Израиля. Они будут состязаться в умении рассмешить публику, они будут сражаться за звание самого остроумного, самого харизматичного и самого алчного комика.



Вечер юмора запланирован на четверг, 19 января 2023 года, начнется он в 20:00, а проходить будет в Матнас Дюна-Юд Ашдод. Внимание, вести шоу будут Леонид Школьник и Константин Ронченко.



Знакомые лица? Еще бы! Леонид Школьник – продюсер, сценарист, ведущий юмористических и развлекательных телешоу. Автор и продюсер таких форматов, как «Смех без Правил», «Убойная лига», «Убойные ночи», «Где логика?». Сценарист телевизионных хитов «Соmedy Club», «Большая разница», «Ледниковый период», «Цирк со звездами» и многих других.