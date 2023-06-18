



В Ашдоде начал ездить субботний автобус

С 16 июня в Ашдоде начал работать субботний автобус. Он идет по основным торговым точкам города, открытым в субботу, а также на пляж, проезжает рядом с хостелами и несколькими районами города, в основном, районами компактного проживания репатриантов.



В свое время такой проект в Ашдоде уже запускался – это был проект субботнего минибуса "Шабус", но по истечение короткого времени стало ясно, что он экономически не выгоден, и проект закрылся. Однако в последнее время в Ашдоде, с одной стороны, появилось много новых репатриантов, и вопрос вновь встал со всей остротой. С другой стороны, в Ашдоде немало магазинов и торговых сетей, работающих в субботу, и они заинтересованы в том, чтобы привлечь в субботний день больше клиентов. Поэтому на этот раз в проекте участвует уже не минибус, а большой автобус на 55 пассажиров, и проезд на нем в субботу – бесплатный.



"Для многих ашдодцев автобус по субботам – долгожданный и необходимый вид услуг. Теперь все, у кого нет транспорта, и кто хочет побывать в пятницу и субботу на море, а заодно и купить продукты в торговой сети "Кешет Таамим" и торговом центре Биг, могут воспользоваться автобусом под номером 10, - говорит заммэра Ашдода Шимон Кацнельсон. - Мы выступаем за либеральный, открытый, свободный город, в котором каждый проводит выходной день так, как хочет. У нас есть торговые центры, работающие в субботу, и вопрос с транспортом для людей, не имеющих автомобиля, стоит очень остро".



Маршрут автобуса проходит через несколько районов города и связывает торговые центры БИГ и магазин "Кешет Таамим". Он начинается от остановки торгового центра BIG FASHION – там, где общая остановка городских автобусов, и проходит по следующим местам: в районе Тет – возле матнаса, потом в районе Хет – возле магазина Мания, Юд – напротив больницы Ассута, торговый центр Юд-Гимель – Давид Амелех, потом остановка на Кикар в Сити, дальше остановка напротив пляжа Кшатот, потом на пляже Лидо, и конечная – рядом с супермаркетом Кешет Таамим в промзоне.

График движения (указано время выезда автобуса от остановки BIG FASHION:

Пятница - 16.00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 21:30

Суббота - 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00



По словам Шимона Кацнельсона, проект является пилотным, и будет ли он работать постоянно, решат сами жители – если ашдодцы будут пользоваться этой услугой, то он будет работать столько, сколько это необходимо.

