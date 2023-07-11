



Samsung представляет SeeColors для пользователей с нарушениями цветового зрения

Новая функция специальных возможностей помогает зрителям с цветовой слепотой скорректировать настройки экрана для удобного просмотра.

Режим SeeColors («СиКалорс») получил сертификат Color Vision Accessibility1 экспертной организации TÜV Rheinland.



Компания Samsung сообщила о запуске нового режима SeeColors, который появится в линейке телевизоров и мониторов 2023 года. Новая функция специальных возможностей корректирует настройки цвета в зависимости от степени и типа нарушения цветового зрения (НЦЗ) пользователей, помогая улучшить восприятие изображения. Режим SeeColors доступен для всей линейки телевизоров и мониторов компании 2023 года, включая Neo QLED, QLED, OLED, Smart Monitor и игровой монитор G95SC.



В режиме SeeColors представлено на выбор девять установленных настроек изображения, учитывающих степень или тип нарушения цветовосприятия. Они позволяют регулировать уровень красного, зеленого и синего цветов — теперь пользователи могут легко различать их на экране.



Выпущенный впервые в 2017 году в форме отдельного приложения, режим SeeColors помогает людям с НЦЗ полноценно воспринимать изображение на экране. Теперь эта функция стала еще доступнее для пользователей — она интегрирована в меню специальных возможностей телевизоров и мониторов. Те пользователи, которые уже приобрели модели 2023 года, могут обновить программное обеспечение, чтобы добавить режим SeeColors в меню специальных возможностей.



Компания Samsung была удостоена сертификата Color Vision Accessibility от экспертной организации TÜV Rheinland, подтверждающего соответствие режима SeeColors высокому качеству помощи людям с нарушениями цветового зрения для полноценного восприятия изображения на экранах Samsung. Сертификат стал очередным свидетельством стремления компании Samsung обеспечить равные возможности просмотра для всех пользователей в рамках своей концепции «Экраны везде, экраны для всех».



«Мы рады представить дополнительные специальные возможности, в том числе режим SeeColors, в линейке телевизоров и мониторов 2023 года для помощи людям с нарушением зрения и цветовой слепотой, — сказал Сокву Ён, исполнительный вице-президент подразделения Дисплейных решений компании Samsung Electronics. — Мы продолжим внедрять инновации и предоставлять всем нашим потребителям новые технологии, адаптированные к их потребностям».



Для получения дополнительной информации о специальных возможностях продукции Samsung посетите сайт www.samsung.com.