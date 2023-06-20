



Только до конца недели по сниженным ценам продукты для будней и праздников!

Полки магазинов “Мааданей Мания” полны продуктов для создания восхитительных летних блюд, да еще и по удивительным ценам, от которых мы все уже начали отвыкать.



Например, окорочка свежие куриные по особой цене только до конца этой недели, 20-24 июня – 34.90 шек/2кг (вместо 23.90 шек/1кг)*. Чистые, свежие окорочка подойдут и как для основного блюда - их можно замариновать, положить в духовку и забыть о хлопотах, а к ужину подать со свежими овощами, или сварить на них легкий бульон к овощному супу или холодному свекольнику. Самый низкокалорийный и бюджетный вариант!







Лето - любимый сезон для сэндвичей! Для них прекрасно подойдет колбаса сырокопченая Русская, Зернистая, Рохберг – 9.90 шек/100гр, вместо 12.90 шек) или Кайзер (9.90 шек/100 гр, вместо 11.90 шек). В сезон пикников для заядлых мясоедов незаменимым будет Асадо на огне – 8.90 шек/100гр, вместо 10.90 шек)*. Дополните мясо свежими овощами, салатом, зеленью и вуаля – ужин готов!











Любители настоящего летнего вкуса удивятся ценам на морепродукты. Сейчас в Мании Филе лосося копченого, нарезанного – 49.90 шек/400гр (вместо 64.90 шек), Кальмары 40/60 очищенные, свежемороженые – 49.90 шек/1кг (вместо 79.90 шек), Креветки 16/20 Джамбо, очищенные – 59.90 шек/ 1кг (вместо 99.90 шек)*.



А если вы еще не заходили на нашу страницу на Фейсбуке (https://www.facebook.com/Maadanei.Mania), самое время - там есть простой рецепт “ленивых” суши. Тоже, кстати, легкое, вкусное летнее блюдо!









А какое лето без прохладительных напитков? Вино, например, замечательно подойдет и к мясу, и к рыбе, а сколько прохладительных коктейлей с ним можно сделать. Сейчас молдавское вино Chateau Crico 750мл – 19.90 шек/750 мл (вместо 24.90 шек)**. Ценителей пива тоже ждет приятный сюрприз - пиво Feldschlossen (Германия) 500мл – 13.90 шек/3 банки (вместо 8.90 шек/1 б.)**. Для любителей напитков покрепче есть скидка на коньяк Tiffon V.S (Франция) – 79.90 шек/700 мл (вместо 99.90 шек)**.



Все скидки до конца недели (до 24.06.23):





· Сосиски винер новый – 4.50 шек/100гр (вместо 5.90 шек)

· Пельмени детские 800гр – 24.90 шек/за 2 упаковки (вместо 16.90 шек /за 1 упаковку)

· Креветки 26/30 очищенные 500гр – 49.90 шек/2 упаковки (вместо 32.90 шек/1 упаковка)

· Филе лосося свежемороженое 2х160гр – 29.90 шек/упаковка (вместо 39.90 шек)

· Филе рыбы морской язык (кубики), свежемороженое 500гр –22.90 шек/2 упаковки (вместо 19.90 шек/1 упаковка)

· Икра красная 1кг – 399.90 шек (вместо 499.90 шек)

· Масло Днепровское ХБКК (без соли) 180гр – 9.90 шек/2 упаковки (вместо 8.50 шек/1 упаковка)

· Корнишоны Гурман 450гр – 9.90 шек (вместо 18.90 шек)

· Торт Брон Рыжий 500гр – 44.90 шек (вместо 64.90 шек)

· Десерт Bonjour Souffle в ассортименте 232гр – 9.90 шек (вместо 14.90 шек)



Радуйтесь лету и жарким скидкам в Мааданей Мания! Успейте до конца недели за вкусными и выгодными покупками!



*Скидки действительны при условии покупки от 50 шекелей и более (не включая товары со скидкой) и до 3 шт/3кг/3 акций.



Действие мероприятия с 20.06 до 24.06.2023 или до окончания запаса в соответствии с ассортиментом каждого филиала. Возможны ошибки в объявлении.



Указанные цены в магазине являются окончательными.



Фотографии только в качестве иллюстрации.



**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.



Адреса филиалов: https://mania-m.co.il/.../%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0.../



Телеграм канал с рецептами и скидками: https://t.me/MaadaneiMania











