



Назад в школу: брендовые сумки и рюкзаки для стильных школьников и студентов

Сумка или рюкзак – это главный модный аксессуар школьника, и ему очень важно, чтобы вещь была истинно трендовой. WeShoes выбирает по всему миру и представляет в Израиле самые интересные бренды сумок и рюкзаков: надежные, продуманные, удобные, а главное – модные и актуальные.



Например, культовые среди продвинутых подростков шведские рюкзаки Kanken. Kanken – это самая популярная модель рюкзака компании FJÄLLRÄVEN. Каждый рюкзак Kanken – это олицетворение минимализма, комфорта и стиля, а благодаря инновационному материалу, Kanken, купленный еще в школьные годы, закончит вместе с вами университет и переживет все дальние путешествия.



Модель разработана в 1978 году школьником из Швеции, который сконструировал рюкзак так, чтобы избавиться от болей в спине, вызванных прежним рюкзаком. Изготовлена она из материала - F Vinylon, известного своей водостойкостью и большей влагоотталкивающей способностью, чем любая синтетическая ткань.



Квадратное основное отделение рюкзака сохраняет свою форму, открытые боковые карманы с обеих сторон и переднее отделение, закрывающееся на молнию, позволяют надежно хранить тысячу мелочей. Регулируемые лямки плюс короткие ручки для переноски в руке делают сумку универсальной. Логотип служит отражателем, а внутри есть этикетка, на которой можно написать личные данные владельца.



Актуальными считаются знаменитые рюкзаки Doughnut. Doughnut специализируется именно на рюкзаках, поэтому к каждому учебному году показывает что-то новое. Уже более десяти лет рюкзаки бренда - самые продаваемые в 25 странах мира.



Doughnut родом из Гонконга и появился в Израиле не так давно, но уже обрел здесь массу почитателей. Девиз Doughnut призывает упаковать свои мечты в рюкзак. Сумки и рюкзаки выкрашены в самые приятные цвета и максимально функциональны. Они подходят для работы, учебы, путешествий и самого динамичного отдыха.



Еще один популярный мировой стартап-бренд сумок Roka основан двумя друзьями-предпринимателями из Южной Африки, а офисы и фабрики Roka расположены в США, где и воплощаются инновационные идеи бренда. Все сумки Roka - унисекс, они легкие, прочные и веганские, в их производстве не используется кожа. По идее бренда, сумка должна быть простой, но при этом качественной, практичной, доступной и недорогой и, в то же время, выражать дух времени. А дух времени - в том, что мы все мы и каждый в отдельности должны стремиться сделать мир лучше. Этой идее и служит бренд.



Входящий в тройку мировых лидеров товаров для путешествий, парижский бренд Delsey за 70 лет своего существования зарегистрировал более 150 патентов.

Бренд предлагает школьникам и студентам компьютерные сумки и рюкзаки - легкие, с лаконичным дизайном. Они имеют много мелких карманов, 2 боковых отделения на молнии и два главных отделения - для ноутбука и хранения вещей. Сделаны из водонепроницаемого материала, имеют регулируемые ремни и небольшую ручку для удобной переноски.



Сегодня сеть WeShoes представляет более 40 международных брендов сумок и обуви, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет 84 филиала по всей стране. Также покупки можно совершать в интернет-магазине.