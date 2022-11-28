



Минздрав уведомляет потребителей об изъятии из продажи товара "Острая паприка"

Уведомление потребителей об изъятии с прилавков магазинов товара "Острая паприка".



SM Castel Food Industries Ltd. информирует потребителей о том, что во время проверки службы контроля качества продуктов питания при Минздраве в продукте "Острая паприка" были обнаружены афлатоксины (токсины плесени) выше допустимого уровня.



Продукт продается в упаковках по 130 г под торговой маркой "Тавлиней Ципори".



• Потребителей просят не употреблять продукт всех сроков годности до 27.11.2024 включительно.

• Потребители могут вернуть товар и получить за него компенсацию.

• Вы можете связаться с нами по горячей линии с любыми вопросами и разъяснениями, позвонив по телефону 04-6000435

• Компания совместно с Минздравом работает над изъятием продуктов с полок и их возвратом из всех каналов сбыта.



