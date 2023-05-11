



Лето в цветах Lemon Jelly: новая коллекция португальского бренда уже в WeShoes

Она пахнет лимонным желе. Она на 100% сделана в Португалии. Она создана с заботой о природе и об условиях труда рабочих фабрики.



Lemon Jelly — легендарный бренд обуви, на 100% сделанной в Португалии. В краски лета-2023 сеть WeShoes решила добавить цветов и ароматов лимонного желе и привезла новую коллекцию в Израиль к началу сезона.



Этой весной к слайдам нежных, пастельных оттенков на платформе присоединились яркие и насыщенные цвета, а также бархатная текстура. Все модели летние, водостойкие, гибкие и легкие. Обувь на 100% веганская и идеально подходящая для любого образа.



Создатели марки относятся к своей миссии очень серьезно. Берут сырье только высшего качества, которое соответствует европейским стандартам по защите окружающей среды и здоровья, создают на фабрике хорошие условия труда, следят за качеством по европейским стандартам. Lemon Jelly – это на 100% португальские дизайн, разработка и производство.



О WeShoes



Сегодня сеть WeShoes представляет около 40 международных брендов сумок и обуви для детей и взрослых. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране и постоянно открывает новые.



Также покупки можно совершать в интернет-магазине.



Выбирать на сайте WeShoes очень удобно - есть подробное описание каждой модели, перечень размеров и цветов, картинку можно увеличить и разворачивать на 360 градусов в любом направлении, чтобы рассмотреть все детали. Подробная и интуитивная рубрикация не позволит заблудиться среди тысяч моделей обуви и сумок, есть удобная политика обмена и возврата. На сайте постоянно действуют приятные и ощутимые скидки.



