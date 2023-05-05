



Лазерная эпиляция: советы тем, кто идет в салон

Тысячи положительных отзывов клиенток косметических салонов доказывают, что лазерная эпиляция была и остается наиболее эффективным и комфортным способом бороться с нежелательными волосками на любом участке тела. Однако, как и в случае с другими процедурами, перед походом к специалисту важно соблюдать несколько простых рекомендаций.



Салон и лазер

Внимание! Посещайте салоны, получившие сертификаты на использование лазерного оборудования. У врачей-косметологов также должна быть подтвержденная квалификация на проведение лазерной эпиляции.



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Менее современные лазеры или непроверенное оборудование может вызывать дискомфорт и даже боли во время процедуры, а сама эпиляция может быть менее эффективной.



Персонал салона

Большую часть работы по удалению ненужных волосков берет на себя лазер, но проводит аппаратную процедуру все равно человек. Комфорт, скорость проведения процедуры и даже ее безопасность зависят от квалификации врача-косметолога. Если в салоне вас готовы отправить в кабинет на эпиляцию без предварительной беседы и определения возможных ограничений – это тревожный знак.



Ограничения и противопоказания

Несмотря на то, что лазерная эпиляция – это популярная процедура, которая подходит большинству женщин (и мужчинам тоже), у нее есть противопоказания.



Поэтому перед проведением эпиляции важно честно ответить врачу на его вопросы, и воздержаться от процедуры, если на то есть основания. Не стоит рисковать и скрывать какие-то факты про себя и свое здоровье, так как это может привести, как минимум, к неудовлетворительному результату, а в худшем случае – к неприятным последствиям и осложнениям.



Не менее важно соблюдать рекомендации врачей после процедуры. Специалист расскажет о временных ограничениях после эпиляции, а также скажет, когда нужно прийти в следующий раз для закрепления эффекта.



Закрепление результата

Лазерная эпиляция – это эффективный способ борьбы с волосками. Результат вы заметите после первой процедуры, однако для закрепления долгосрочного эффекта процедуру необходимо проводить несколько раз через указанный специалистом промежуток времени. Интенсивность и периодичность процедур зависят от индивидуальных факторов, типа кожи и волосков.

