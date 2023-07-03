



Китай объявляет о стратегическом партнерстве с Палестиной

Коммунистическая партия Китая (КПК) 14 июня объявила об установлении стратегического партнерства с Палестинской администрацией.



Объявление было сделано во время встречи главы Палестинской автономии Махмуд Аббаса с главой КПК Си Цзиньпином. Во время встречи Си сказал Аббасу, что Китай готов помочь палестинцам в достижении внутреннего примирения и продвижении мирных переговоров с Израилем, сообщают

китайские государственные СМИ.



Си сказал, что Китай и Палестинская администрация являются хорошими партнёрами, которые доверяют и поддерживают друг друга. Он добавил, что КПК поддерживает дело палестинского народа по восстановлению своих национальных прав, и изложил общее предложение из трёх пунктов по урегулированию конфликта с Израилем, в котором Китай надеется сыграть роль посредника.



С другой стороны, Аббас сказал, что Палестинская администрация поддерживает все усилия КПК по достижению «национального воссоединения» — взятию Тайваня и Гонконга под контроль КПК. По сообщениям китайских государственных СМИ, он также заявил, что Палестинская администрация осуждает внешнее вмешательство во внутренние дела Китая по таким вопросам, как ситуация в Гонконге и в районе Синьцзяна.



Мусульмане-уйгуры говорят, что КПК продолжает геноцид против них в регионе Синьцзян.



«Палестина доверяет Китаю и считает, что Китай будет и впредь отстаивать справедливость. Мы также будем твёрдо поддерживать Китай», — сказал Аббас на встрече с Си.



КПК хочет помочь в мирных переговорах

Коммунистическая партия Китая (КПК) и Палестинская администрация договорились продвигать переговоры по соглашениям о свободной торговле.

КПК продолжит оказывать финансовую помощь Палестинской администрации и поддерживать различные проекты, направленные на укрепление власти, говорится в совместном заявлении.



Во время пятого визита Аббаса в Китай он также встретился с другими высокопоставленными деятелями КПК, в том числе с премьер-министром Китая Ли

Цяном в Пекине в четверг, во время которых оба пообещали и дальше развивать двусторонние отношения. Аббас также встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, который сказал ему, что Китай придаёт большое значение палестинскому вопросу и будет продолжать поддерживать мирные переговоры, и предложил внести свой вклад «китайской мудрости».



Китай - поборник справедливости

В последние два десятилетия Китай все чаще упоминается в качестве нарушителя прав человека в своей стране. Дискриминационная политика Китая в отношении национальных меньшинств, в частности уйгурского населения, является предметом пристального внимания мирового сообщества.



Преследованию подвергаются и китайцы, принадлежащие религиозным конфессиям, а также мусульмане, христиане, буддисты, тибетцы. Самая большая преследуемая группа в Поднебесной — это последователи духовной практики Фалуньгун*, которые уже 24 года подвергаются жесточайшему преследованию, нарушающему элементарные права человека: аресты, заключения, принудительный труд, пытки, сексуальное насилие, а также насильственное изъятие органов, приводящее к смерти. В 2019 году независимый трибунал в Лондоне после годичного расследования пришёл к выводу, что принудительное извлечение органов имело место в Китае в течение многих лет «в значительных масштабах», причём основным источником органов были задержанные последователи Фалуньгун. Трибунал квалифицировал эти преступления, как преступления против человечности.



*Фалуньгун, также известный как Фалунь Дафа, является древней китайской духовной практикой, состоящей из пяти медитативных упражнений и нравственного учения, основанного на принципах Истины, Доброты и Терпения. Эта практика стала широко популярной в Китае в 1990-х годах.



Благодаря своей пользе для здоровья, и, согласно официальным китайским данным, к концу десятилетия она привлекла от 70 до 100 млн человек. Восприняв эту популярность как угрозу своей власти, компартия Китая в 1999 году начала кампанию по запрету практики Фалуньгун, в результате которой за последние 24 года преследованию были подвергнуты миллионы сторонников этой практики.



Число смертей от рабского труда, пыток и других злоупотреблений – неизвестно.



Статья составлена на основании материалов сайта

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