



Kids Party в WeShoes: обувь из летней детской коллекции - по ценам до 150 шекеле

С 10 по 15 июля все дети приглашены на Kids Party, где модели из летних коллекций международных брендов будут стоить до 150 шекелей. Детская акция на сайте сети WeShoes дополнит скидки до 50% на коллекции для взрослых в честь главной распродажи сезона - Summer Sale.



Для родителей главное при выборе детской обуви - комфорт и уверенность в том, что ребенок не натрет ноги и не будет падать, спотыкаясь из-за неудобной обуви. А дети больше всего ценят прикольный дизайн.



Вот несколько крупных международных обувных брендов, которые сочетают в себе правильный дизайн и заботу о безопасности ребенка.



Freedom Moses позволит детям выбрать любой цвет, оттенок и рисунок, которых у бренда десятки. Шлепки плотно сидят на ноге, поэтому носить их удобно и безопасно. Этот веганский бренд создан специально для израильского климата и стиля и будет комфортен жарким летом. Обувь мягкая, водоотталкивающая, моющаяся, не скользит и приятно пахнет, что удивит и развеселит ребенка.



Natural world - 100% эко-бренд, модели сделаны из переработанных материалов с заботой об окружающей среде. Особенно актуален бренд в наши дни, когда многие тревожатся о глобальном потеплении и изменении климата – поверьте, детям эта тема близка и понятна. А модные и яркие полукеды, да еще и с фирменным фруктовым ароматом, – именно то, что любят дети.



Crocs собрали для юных модников все многоцветье летнего обувного гардероба. В летней коллекции Crocs собралась целая супергеройская команда, а еще в этом сезоне Crocs вышли с коллаборацией с мировым брендом Hello Kitty и создали модель, подходящую для девочек всех возрастов.

«Кроксы» уделяют выбору материалов и комфортности колодки максимальное внимание и давно стали синонимами здоровья ног.



GEOX - один из лидеров обувного рынка Италии – появился в Израиле к началу этого сезона. Бренд GEOX произвел революцию с помощью эксклюзивного патента на водонепроницаемую, но при этом «дышащую подошву». Уникальная технология GEOX защищена 61 патентом.



Magma и Candy - собственные детские бренды сети WeShoes. Летние коллекции сочетают в себе праздничные и повседневные модели в пастельных, розовых, темных тонах и металлических оттенках. Особое внимание уделяется мелким деталям, новым материалам и технологиям – чтобы застегивать сандалии было удобно и они прочно сидели на ноге.



А любимые израильтянами знаменитые сандалии Source с матерчатыми тесемками сразу выдадут в ребенке будущего путешественника и покорителя сложных ландшафтов.



Сегодня сеть WeShoes представляет еще около 40 международных брендов сумок и обуви для детей и взрослых, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет 84 филиалов по всей стране и постоянно открывает новые.



Скидки конца сезона действуют в интернет-магазине WeShoes.

