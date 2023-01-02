



Как получать до 6000 шек. в месяц по страховке "Битуах Сиуди"

Адвокат Меира Зоар объясняет, как люди, имеющие страховой полис "Битуах сиуди", оформленный через больничную кассу на случай длительного ухода "Битуах сиуди", могут получать достойные выплаты, воспользовавшись своими правами



Многие члены больничных касс даже не подозревают, что могут получить крупные выплаты по страхованию на случай длительного ухода "Битуах сиуди". К сожалению, даже несмотря на то, что выплаты эти положены по закону, добиться их - не простая задача. Страховые компании не спешат расставаться с такими крупными суммами (речь идет о ежемесячных выплатах от 3900 до 6000 шекелей на протяжении 5 лет), а незнание юридических тонкостей процесса и вовсе отдаляют нуждающихся от положенной им помощи.



Сергей, член больничной кассы "Клалит", у которого диагностированы болезнь сердца, диабет, частые падения, ортопедические проблемы со спиной и коленями, даже не знал о скрытой в полисе компании "Арель" страховке на случай длительного ухода, которую он оплачивает как часть страхового взноса в больничной кассе. Сергей обратился в адвокатский офис Меиры Зоар за помощью с частным полисом, но не знал, что помимо частной страховки у него есть еще и страховка на случай болезни, оформленная через больничную кассу. Когда в адвокатском офисе ему сообщили эту информацию, Сергей был удивлен. Он получил право на ежемесячную удвоенную сумму: как по частной страховке, так и по страховке, оформленной через больничную кассу, - в совокупности около 9000 шекелей в месяц в течение 5 лет по двум полисам.



Адвокат Меира Зоар, специалист в области получения выплат по "Битуах сиуди", работает в этой сфере уже больше 25 лет и знает о тонкостях этого процесса все. За ее спиной тысячи клиентов, которые получили необходимую помощь, а также выигранный крупнейший коллективный иск сразу против 4 страховых компаний. Почему больные не могут получить положенные выплаты и как добиться справедливости от страховщиков - в этом интервью.



►Что такое страхование на случай длительного ухода?

Это важный коллективный страховой полис, имеющийся у многих членов больничных касс, который оплачивается как часть членского взноса в больничную кассу и дает им финансовые права при болезни или несчастном случае, когда появилась потребность длительного ухода.



►Что такое статус "сиуди" в соответствии с полисом "Битуах сиуди"?

Это состояние, при котором застрахованному требуется помощь в выполнении по крайней мере трех повседневных действий (одевание, купание, вставание, передвижение, еда и питье, контроль недержания) или при деменции (когнитивные заболевания).







►Что вправе получить лицо, отвечающее этим критериям?

Все зависит от возраста, в котором член больничной кассы был присоединен к страховому полису "Битуах сиуди" на момент возникновения страхового случая. Как правило, диапазон сумм по полисам на сегодняшний день колеблется от 3900 до 6000 шекелей в месяц на 5 лет выплаты.



►Существуют ли разные способы выплат по полису?

Да. Полис должен быть хорошо изучен, чтобы учесть каждый конкретный случай. Могут быть расхождения в сотни и даже тысячи шекелей, в зависимости от того, будет ли застрахованный находиться в специальном учреждении, дома или у него будет иностранный работник по уходу.



►Может ли пациент самостоятельно обратиться в больничную кассу с просьбой о выплатах, или ему следует обратиться за помощью к профессионалу - адвокату?

Хотя страховка и оформлена через больничную кассу, работники больничной кассы не имеют достаточных юридических знаний по всем нюансам полиса "Битуах сиуди". Застрахованным приходится иметь дело со специалистами по страхованию, а это дело сложное и запутанное. Поэтому только профессионал знает, как правильно составить документы без ошибок и, самое главное, как преуспеть в этом.



87-летняя Виктория, член больничной кассы "Маккаби", пациентка с болезнью Паркинсона и болезнью Вертиго (сильное головокружение), с 2017 года получает 17 часов ухода от "Битуах леуми". Прочитав статью адвокатского офиса Меиры Зоар, она поняла, что у нее была страховка на случай длительного ухода от больничной кассы. Виктория обратилась к социальному работнику, чтобы он помог связаться со страховой компанией. Однако, из-за отсутствия юридических знаний, в заявлении, поданном в страховую компанию "Феникс", страхующую членов "Маккаби", была указана дата наступления страхового случая только с 2019 года, а не с того периода, когда Викторию признали "сиудит". Таким образом, она "упала между стульев" - "Феникс" переложил ответственность на предыдущего страховщика, компанию "Кляль", а "Кляль" утверждала, что у нее уже истек срок исковой давности, т. к. с тех пор прошло более 3 лет, и страховщики сменились. Виктория обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар и с помощью совместного иска против двух страховых компаний получила единовременную выплату в размере около 110.000 шекелей и дополнительные выплаты в размере около 4600 шекелей еще на 30 месяцев.



►Какие дополнительные преимущества в юридическом, а не любительском подходе к получению пособий по уходу?

Большинство страховых компаний, даже если дают разрешение на получение застрахованными ежемесячных пособий, обычно одобряют его на короткий период, например, на 6 месяцев или год, на основании условий полиса, которые позволяют проверять застрахованных от их имени столько, сколько им захочется. Преимущество подачи иска профессиональным адвокатом в том, что со страховой компанией может быть достигнуто письменное и имеющее обязательную силу соглашение о фиксированной выплате - без лишних хлопот для застрахованного в дальнейшем.







►Есть ли право только на будущее ежемесячное пособие или также на выплату за прошлый период?

Поскольку это, как правило, касается пожилых и больных людей, страховые компании, которые должны платить деньги, во многих случаях предпочитают, к сожалению, игнорировать прошлые периоды и одобряют только будущие, поскольку застрахованный может, не дай Б-г, скончаться, и тогда прекращается выплата денег. Поэтому, когда адвокат Меира Зоар занимается этим вопросом, она старается установить, насколько это возможно, право на выплаты за прошедший период, чтобы застрахованный также получил единовременную сумму в дополнение к текущим пособиям.



Эти вопросы - лишь малая часть важной информации, которую необходимо знать о страховке на случай необходимости в уходе по "Битуах сиуди", оформленной в больничных кассах.

Поэтому непрофессиональное решение вопроса может нанести ущерб, особенно когда на кону стоят значительные суммы денег, которые необходимо взыскать со страховых компаний.



Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, которая на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране. Она знает, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках "Битуах сиуди" на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде бухгалтеров, экспертов и других специалистов. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.

Меире Зоар удалось добиться положительного решения по очень важному коллективному иску против 4 страховых компаний, которое относится к частным полисам "Битуах сиуди". О предмете коллективного иска и других юридических успехах фирмы вы можете прочитать на сайте фирмы.



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