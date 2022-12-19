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Годовые пластиковые отходы Amazon можно обернуть вокруг планеты 800 раз
19.12.2022 19:54 Наталья Богинская

Годовые пластиковые отходы Amazon можно обернуть вокруг планеты 800 раз

Отчет экологической группы Oceana показал, что крупнейшая в мире интернет-компания Amazon использовала в 2021 году свыше 97 миллионов килограмм упаковки, которыми можно окутать Землю более 800 раз. 

Хотя в Amazon утверждают, что компания сократила использование одноразового пластика, исследования экологов показывают рост таких отходов на 18%, сообщает Terrace Standard. 

В Amazon отметили, что компания смогла уменьшить средний вес пластика в грузах более чем на 7%.

"Хотя мы достигли прогресса, мы не удовлетворены”, — говорится в сообщении компании. ”Мы намерены продолжать сокращать количество упаковки, особенно пластиковой упаковки, которую труднее переработать, и мы реализуем ряд инициатив для этого". 

Общие данные компании учитывают пластик, используемый для поставок, выполняемых Amazon через свои склады и Whole Foods и Amazon Fresh, однако, нет подсчетов по поводу пластиковых отходов 2 миллионов сторонних продавцов платформы. 

Amazon инвестирует более 1 млрд евро в европейский парк электрических грузовиков.

Amazon запускает ленту в стиле TikTok, делая ставку на социальную коммерцию.

 

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