



Amazon запускает ленту в стиле TikTok, делая ставку на социальную коммерцию

Компания Amazon запустила сервис в стиле TikTok, который позволит покупателям приобретать товары прямо из ленты фотографий и видео.



Крупнейшая в мире компания электронной коммерции заявила, что новая функция под названием Inspire будет запущена для избранных клиентов в США в начале декабря, а в ближайшие несколько месяцев станет общенациональной.



"Всего за несколько касаний покупатели могут открыть для себя новые товары или получить вдохновение на покупку, учитывая свои интересы, а затем приобрести эти товары на Amazon", - сказал Оливер Мессенджер, директор Amazon Shopping.



Новая услуга Amazon Inspire, которая появится в приложении в виде значка в форме лампочки, предложит покупателям выбрать более 20 интересов, включая косметику, домашних животных и игры, которые затем будут использоваться для адаптации их лент.



Более чем каждая четвертая покупка на Amazon занимает три минуты или меньше.