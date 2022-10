Amazon инвестирует более 1 млрд евро в европейский парк электрических грузовиков

Компания Amazon com Inc заявила, что в течение следующих пяти лет инвестирует более 1 млрд евро ($974,8 млн) в электрические фургоны, грузовики и низкоэмиссионные посылочные центры по всей Европе, ускоряя своё стремление к достижению нулевого уровня выбросов углерода.



Компания заявила, что инвестиции также направлены на стимулирование инноваций в транспортной отрасли и создание более мощной общественной зарядной инфраструктуры для электромобилей (EV).



Американский гигант заявил, что инвестиции помогут увеличить парк электрических фургонов в Европе более чем в три раза - с 3 000 автомобилей до более чем 10 000 к 2025 году.



Amazon заявила, что в ближайшие годы она также надеется приобрести более 1 500 электрических грузовых автомобилей. Крупнейший заказ Amazon на электрофургоны - 100 000 автомобилей от Rivian Automotive Inc до 2025 года.



Компания заявила, что наряду с электромобилями она будет инвестировать в тысячи зарядных устройств на предприятиях по всей Европе.



Компания планирует достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2040 году.