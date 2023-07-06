



Цветы – цвет сезона: 7 самых модных цветочных принтов этого лета

Когда еще украшать себя цветами, как не летом? В этом сезоне под ярким израильским солнцем зацвели самые модные цветочные принты, которые помогли добавить свежести нашим нарядам и яркости нашим улицам. Вот несколько самых актуальных цветочных принтов этого лета.



Крупные цветы: в этом сезоне в тренде большие и яркие цветы. Они создают броский заметный образ, идеально подходящий по настроению израильскому лету, когда буйно цветет все вокруг, а ароматы цветения смешиваются в пьянящий букет.



Тропические цветы: тропические мотивы с яркими диковинными цветами, такими как гибискус и фрезия, придают вашему образу экзотичность. Они отлично подходят для пляжных нарядов и летних вечеринок.



Абстрактные цветы: некоторые дизайнеры предпочли смешивать и искажать формы цветов, создавая абстрактные и необычные цветочные рисунки. Эти принты выглядят современно и оригинально.



Ботанические мотивы: вдохновленные природой, цветочные принты с ботаническими элементами – это модное экологичное направление в современной моде. Листья, ветки и цветы смешиваются в узорах, создавая трендовый эко-лук.



Классические розы: розы всегда были популярным мотивом в мире моды, и этот летний сезон не стал исключением. Романтичные и изысканные розы на тканях придают женственность и элегантность любому наряду и особенно роскошно обрамляют вечерние образы.



Монохром и инверсия: в дополнение к ярким цветам, монохромные виды цветочных принтов тоже популярны. Интересно смотрится инверсия, когда один и тот же принт подается в контрастных цветовых сочетаниях.



Новые коллекции европейских брендов – платья, юбки, брюки, жакеты, блузки, футболки – из натуральных и прохладных тканей с цветочными принтами уже поступили в большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской брендовой одежде, собранной под вывеской Irene, находящиеся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле».



Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие, предлагающие как праздничную, так и повседневную одежду.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.

Бутиковую одежду сюда привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах, а новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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