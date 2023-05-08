



Бутик бренда Elisabetta Franchi стартует с новым сайтом для покупок в Израиле

Стильную и оригинальную одежду элитного бренда моды prêt-à-porter ELISABETTA FRANCHI теперь возможно пробрести онлайн на новом сайте https://eleganza.co.il/ с бесплатной доставкой по всему Израилю.



Флагманский бутик ELISABETTA FRANCHI уже более года открыт в Тель-Авиве на Кикар ха-Медина. За это время стиль бренда стал очень популярен среди русскоязычных фэшн- и бьюти-блогеров Израиля, модели ELISABETTA FRANCHI часто появляются в модных и лайфстайл блогах.



В коллекции представлено множество экстраординарных праздничных моделей для истинных ценительниц моды, качества и неповторимого итальянского стиля, для тех, кто любит и умеет выделяться и привлекать взгляды, для тех, кто не боится оригинальности и умеет воплощать мечты. Особое внимание бренд уделяет деталям: акцентная шнуровка, золотистый декор, кружево в сочетании с тканью, эффектная строчка, рюши и банты – у каждой модели свой модный козырь.



ELISABETTA FRANCHI это эталонный бренд истинно европейского качества и вкуса, его относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам. Философия бренда – это идея подлинной женственности во всех ее проявлениях. Эффектная, сильная, характерная, и в то же время нежная и чувственная, такова главная героиня коллекций, гармонично сочетающая мягкую женственность и твердый характер.



О бренде ELISABETTA FRANCHI



Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.

Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.



Сайт https://eleganza.co.il/



Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/



Телефон: 050 – 3147222









