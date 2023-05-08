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Бутик бренда Elisabetta Franchi стартует с новым сайтом для покупок в Израиле
08.05.2023 10:48 MIGnews

Бутик бренда Elisabetta Franchi стартует с новым сайтом для покупок в Израиле

Стильную и оригинальную одежду элитного бренда моды prêt-à-porter ELISABETTA FRANCHI  теперь возможно пробрести онлайн на новом сайте https://eleganza.co.il/ с бесплатной доставкой по всему Израилю.

Флагманский бутик ELISABETTA FRANCHI уже более года открыт в Тель-Авиве на Кикар ха-Медина.  За это время стиль бренда стал очень популярен среди русскоязычных фэшн- и бьюти-блогеров Израиля, модели  ELISABETTA FRANCHI часто появляются в модных и лайфстайл блогах.

В коллекции представлено множество экстраординарных праздничных моделей для истинных ценительниц моды, качества и неповторимого итальянского стиля, для тех, кто любит и умеет выделяться и привлекать взгляды, для тех, кто не боится оригинальности и умеет воплощать мечты. Особое внимание бренд уделяет деталям: акцентная шнуровка, золотистый декор, кружево в сочетании с тканью, эффектная строчка, рюши и банты – у каждой модели свой модный козырь.

ELISABETTA FRANCHI это эталонный бренд истинно европейского качества и вкуса, его относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам. Философия бренда – это идея подлинной женственности во всех ее проявлениях. Эффектная, сильная, характерная, и в то же время нежная и чувственная, такова главная героиня коллекций, гармонично сочетающая мягкую женственность и твердый характер.

О бренде ELISABETTA FRANCHI

Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный  участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.

Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.
Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные  голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.

Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.

Сайт https://eleganza.co.il/

Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/

Телефон: 050 – 3147222




 

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