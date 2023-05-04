



Вышел трейлер новой “Дюны”: Шаламе прокатится верхом на песчаном черве

Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма “Дюна-2”, экранизации второй половины оригинального романа Фрэнка Герберта. Выжившие после событий первого фильма Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) и леди Джессика (Ребекка Фергюсон) объединяются с племенем фременов и Чани Кайнз (девушка из видений Пола в исполнении Зендеи), чтобы отомстить заговорщикам и принести мир на планету Арракис.



Во второй части к франшизе присоединятся Флоренс Пью (сыграет Ирулан Коррино), Леа Сейду (Леди Марго) и Остин Батлер (Фейд-Раут Харконнен). Также в фильме появятся Джош Бролин (Гурни Халлек), Дейв Батиста (Глоссу Раббан Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар) и Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен).



Режиссер картины Денис Вильнев описывает сиквел как “эпическое военное кино” и отмечает, что никаких скачков во времени между первой и второй частью не будет. Кроме того, второй фильм полностью отсняли на IMAX-камеры, тогда как в первой картине было всего 40% сцен в этом формате.



Мировая премьера второй “Дюны” запланирована на 3 ноября 2023 года.