



Третий сезон “Ведьмака”: Netflix выпустил полноценный трейлер

Netflix выпустил полноценный трейлер продолжения флагманского сериала “Ведьмак” – третий сезон нашумевшей телеадаптации романов Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в главной роли стартует 29 июня.



Действие третьего сезона шоу развернется сразу после событий вышедшего полтора года назад сезона, продолжение является адаптацией четвертой книги цикла “Время презрения” (в целом в цикл входит восемь книг). Первый сезон является свободной интерпретацией некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке (“Последнее желание” и “Меч Назначения”), а сюжет второго сезона основан на третьей книге “Кровь эльфов” и частично на рассказах из предыдущих вышеупомянутых сборников.



В свои роли вернутся Генри Кавилл, Фрея Аллан, Аня Чалотра и Джои Бетти. Однако, третий сезон “Ведьмака” станет последним для Генри Кавилла в роли Геральта, с четвертого сезона его сменит Лиам Хемсворт – младший из трех братьев Хемсвортов, известный по ролям в фильмах “Неудержимые 2” и “Голодные игры”).



Исполнительный продюсер и шоуранер Лорен Гиссрих рассказала, что новые эпизоды будут ближе к книгам Сапковского, чем прошлые сезоны “Ведьмака”. В продолжении обещают больше магии, а чтобы придать колдовским движениям Йеннефер особый шарм авторы вдохновлялись, в частности, индийскими танцами. Также ожидается много боевых сцен с Генри Кавиллом.



Третий “Ведьмак” выйдет двумя частями – 29 июня на Netflix появятся первые пять эпизодов, а еще три выпустят почти через месяц – 27 июля. Кстати, Netflix уже продолжил “Ведьмак” на пятый сезон, его производство стартует вскоре после завершения съемок четвертого сезона, которые должны начаться в ближайшее время.