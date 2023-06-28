



Стало известно, кто сыграет нового Супермена и его девушку

С тех пор как Джеймс Ганн и Питер Сафран стали главными директорами киностудии DC, началась активная работа над фильмом "Супермен: Наследие", который должен перезапустить всю киновселенную DC. Теперь стало известно, кто в этом фильме сыграет роль Супермена и его девушки Лоис Лейн.



Снимет и напишет новый фильм о Супермене режиссер Джеймс Ганн ("Стражи галактики", "Миротворец", "Отряд самоубийц"). Он выбирал главных актеров среди трех пар кандидатов. Главными претендентами на роль супергероя были Николас Холт ("Ренфилд", "Тепло наших тел", "Меню"), Том Бриттни ("Гранчестер", "Грейхаунд") и Дэвид Коренсвет ("Политик", "Перл").



На роль Лоис Лейн рассматривались Рэйчел Броснаген ("Карточный дом", "Удивительная миссис Мэйзел"), Фиби Дайневор ("Бриджертоны") и Эмма Макки ("Сексуальное образование", "Эйфель", "Барби").



Согласно данным The Hollywood Reporter, главные роли получили Коренсвет и Броснаген.



Последний раз Супермена и Лоис Лейн сыграли Генри Кавилл и Эми Адамс, впервые появившиеся в этих образах в фильме Зака ​​Снайдера "Человек из стали" 2013 года.



Премьера "Супермена: Наследие" запланирована на 11 июля 2025 года.