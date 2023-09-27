



Спустя пять месяцев: сценаристы Голливуда прекращают забастовку

Члены гильдии сценаристов Голливуда смогут вернуться к работе уже сегодня, 27 сентября.



Забастовка продолжалась в течение пяти месяцев.



Решение о ее прекращении было принято единогласно. Теперь 11 500 членам профсоюза предстоит проголосовать до 9 октября относительно договора с крупными киностудиями.



Он будет действовать в течение следующих трех лет. Договор будет включать повышение зарплаты.



Ранее на этой неделе стало известно о том, что члены гильдии сценаристов и альянса продюсеров кино и телевидения сумели достичь предварительного соглашения на фоне продолжительной забастовки в Голливуде.